McPhy virtuellement attendu à Hanovre

Crédit photo © Société McPhy

(Boursier.com) — McPhy annonce sa participation à l'édition digitale de la Foire d'Hanovre 'Hannover Messe', plus grand salon au monde dédié à la technologie industrielle et la digitalisation. McPhy fait partie des exposants avec un stand digital qui présente la société et son portefeuille produits. McPhy et son partenaire APEX Group organiseront un livestream le jeudi 15 avril de 14h30 à 14h55 intitulé 'From regional supply to industrial use of hydrogen'. À cette occasion, McPhy, représenté par Florian Bergen, son Directeur Commercial pour l'Allemagne et l'Europe Centrale, et APEX Group, représenté par Peter Sponholz, son Directeur Technique, présenteront leur collaboration dans le cadre du projet de plateforme d'hydrogène zéro-carbone d'APEX Group qui alimentera le siège social d'APEX situé à Rostock-Laage en électricité et en chauffage, et permettra de recharger tous types de véhicule en hydrogène vert.

Dans le cadre de ce projet, McPhy a livré et installé une plateforme d'électrolyse d'une capacité de 2 MW, produisant plus de 300 tonnes d'hydrogène zéro-carbone par an à partir d'énergies renouvelables. Une station de recharge en hydrogène modèle McFilling est également en cours d'installation et sera la première référence de McPhy dans le secteur de la mobilité en Allemagne.

Avec une capacité de 200 kg d'hydrogène par jour, la station sera connectée à l'électrolyseur de 2 MW et pourra alimenter tous les véhicules, y compris les bus. L'hydrogène sera utilisé pour les recharges en local et sera également distribué pour d'autres usages de mobilité dans la région.

Ce projet, qui combine la production et la distribution d'hydrogène renouvelable, s'inscrit parfaitement dans le plan dévoilé par le gouvernement allemand, qui vise à investir 7 milliards d'euros afin de produire 5 GW (environ 14 TWh) d'ici à 2030 et 10 GW d'ici à 2040, permettant le passage à l'échelle de la filière, et qui contribue à rendre l'hydrogène zéro-carbone compétitif, notamment dans le secteur du transport lourd.

"Par sa taille, cette réalisation marque une étape clé nécessaire à la synchronisation de la montée en puissance des technologies et des capacités industrielles pour passer à des projets d'hydrogène vert à grande échelle", commente encore McPhy.

En tant que première référence en Allemagne, c'est également un palier franchi par McPhy dans la mise en oeuvre de sa feuille de route pour préparer le passage à l'échelle des technologies hydrogène, "essentielles à la décarbonation des secteurs de l'industrie, de la mobilité et de l'énergie".