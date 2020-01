McPhy va équiper la plus grande unité de production d'hydrogène zéro-carbone en Europe

Crédit photo © Société McPhy

(Boursier.com) — McPhy, spécialiste des équipements de production et distribution d'hydrogène, annonce avoir été sélectionné pour équiper la première unité de production d'hydrogène zéro-carbone à cette échelle en Europe.

Laurent Carme, Directeur Général de McPhy, déclare : "Nous sommes fiers de la confiance que nous avons reçue de Nouryon et de Gasunie, deux groupes industriels majeurs. Ce projet, unique par son envergure et son intégration au plus près des procédés complexes et besoins de nos clients, représente une étape majeure de transformation pour McPhy et plus globalement pour le marché de l'hydrogène. En effet, il s'agit maintenant de changer d'échelle et d'industrialiser les technologies de production d'hydrogène zéro-carbone pour en réduire les coûts et favoriser l'émergence d'un écosystème hydrogène respectueux de l'environnement, sécurisé et compétitif."

Marcel Galjee, Directeur de l'Energie de Nouryon Industrial Chemicals (Groupe Nouryon), ajoute : "L'hydrogène vert est la pierre angulaire de la constitution d'une économie circulaire durable. Nouryon est déjà un leader dans l'électrolyse en Europe et avec la technologie de McPhy, nous franchissons une nouvelle étape vers la production d'hydrogène vert à la fois compétitive et à grande échelle, pour un avenir durable."

Le premier projet de production d'hydrogène zéro-carbone à grande échelle en Europe

Conçue, fabriquée et intégrée par McPhy, la plateforme de production d'hydrogène de 20 MW est équipée de sa technologie d'électrolyse innovante "Augmented McLyzer". Chaque année, 3 000 tonnes d'hydrogène propre seront ainsi produites par électrolyse à partir d'électricité verte, et utilisées pour produire du bio-méthanol, contribuant à réduire les émissions de CO2, jusqu'à 27.000 tonnes par an.

Ce projet, initié par Nouryon, un leader mondial de la chimie de spécialité, et Gasunie, société d'infrastructure gazière, est pionnier parmi les initiatives industrielles ayant pour objectif de réduire les émissions de carbone grâce à l'hydrogène.

La chaîne de valeur du projet se décompose comme suit :

-Conversion de l'électricité issue de sources renouvelables en hydrogène propre (par la plateforme d'électrolyse de 20 MW développée par McPhy) ;

-Transport de l'hydrogène du point de production au point de consommation ;

-Production de méthanol décarboné.

Ce projet industriel d'hydrogène zéro-carbone sera financé par une subvention de 11 millions d'euros de l'Union Européenne, provenant de Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCH-JU), ainsi que par des subventions supplémentaires d'un montant de 5 millions d'euros de Waddenfonds, un fonds néerlandais qui investit dans des projets aux Pays-Bas.

A l'issue d'une revue technologique conduite par Nouryon, la technologie innovante d'électrolyse "Augmented McLyzer" de McPhy a été choisie pour être la pierre angulaire de ce projet industriel majeur.

"Cet équipement à la pointe de la technologie est le reflet de notre politique d'innovation constante, ainsi que de notre expertise dans l'électrolyse de très grande capacité. Notre plateforme d'électrolyse produira de l'hydrogène zéro-carbone avec les meilleures performances possibles. Ce projet confirme la pertinence de notre positionnement technologique et de notre passage à l'échelle industrielle, pour répondre aux besoins futurs de l'industrie ainsi qu'aux enjeux des secteurs de la mobilité et de l'énergie", conclut Laurent Carme.

La technologie "Augmented McLyzer" est une combinaison unique entre l'électrolyse alcaline haute pression 30 bar de McPhy et les électrodes avancées (haute densité de courant), spécialement conçues pour les plateformes de très grande capacité (multi-MW). Il s'agit actuellement de la technologie la plus mature et la plus robuste, reconnue parmi les leaders du marché comme l'une des plus prometteuses en termes de futurs développements.

McPhy participera à la phase de pré-ingénierie puis à l'ingénierie de détail, la production et la mise en service de la plateforme d'électrolyse.

Prochaine communication financière : Chiffre d'affaires annuel 2019, 28 janvier 2020, après Bourse.