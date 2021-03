McPhy : une bonne couverture ?

Crédit photo © Société McPhy

(Boursier.com) — McPhy , spécialiste des équipements de production et distribution d'hydrogène zéro-carbone (électrolyseurs et stations de recharge), annonce l'initiation de la couverture de son titre par Kepler Cheuvreux avec une étude intitulée 'Too big not to be a part of it'. Afin d'accroître et renforcer sa stratégie de visibilité à l'international, McPhy a décidé ainsi d'élargir la couverture de son titre par Kepler Cheuvreux. L'analyse financière publiée ce jour, par Kepler Cheuvreux est accessible sur le site internet de l'intermédiaire (keplercheuvreux.com) rubrique 'Research Hub Public Access'. Le titre McPhy est par ailleurs suivi par Gilbert Dupont (Groupe Société Générale), Portzamparc (Groupe BNP Paribas) et Bryan Garnier.