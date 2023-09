McPhy : "une belle référence "

(Boursier.com) — McPhy Energy monte de 1,6% à 5,20 euros ce vendredi en bourse de Paris, alors que le spécialiste des équipements de production et de distribution d'hydrogène bas-carbone (électrolyseurs et stations de recharge) a annoncé l'inauguration et la mise en service d'une station hydrogène Dual Pressure pour Brétéché, distributeur de produits pétroliers et filiale du premier réseau pétrolier indépendant national, AVIA France.

Jusqu'à une tonne d'hydrogène par jour

Dotée d'une capacité de distribution pouvant aller jusqu'à une tonne d'hydrogène par jour, la station McFilling Dual Pressure est composée d'un bloc de compression et d'une borne de distribution véhicule léger pouvant alimenter des véhicules de 350 et 700 bar. Il s'agit du premier projet de distribution hydrogène de Brétéché. Ce nouveau partenariat confirme la capacité de McPhy à fournir des solutions adaptées à la demande des différents segments du marché de la mobilité...

"La reprise de la construction devrait s'accompagner d'une reprise de la reconnaissance du CA par McPhy, ce qui soutiendra le S2 et l'exercice 2024. Ce projet, s'il va à son terme, constituera une belle référence pour McPhy" commente Portzamparc qui vise un cours de 10 euros avec un avis à "conserver" sur le dossier.