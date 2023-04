McPhy : un contrat "significatif"

(Boursier.com) — Le groupe sidérurgique ArcelorMittal et McPhy Energy vont construire en Allemagne une usine pilote d'électrolyse et une station de recharge d'hydrogène sur le site de l'usine. La nouvelle usine entrera en service en 2024 avec une capacité de 2 MW et l'hydrogène sera utilisé directement dans la production d'acier et pour les processus logistiques sur le site. Ce projet innovant comprend la fourniture de deux électrolyseurs McLyzer d'une puissance de 1 MW chacun. En complément, un contrat de service d'une durée de cinq ans a été conclu. La région du Brandebourg finance le projet à hauteur de 5,1 millions d'euros dans le cadre du pôle régional d'innovation.

Les électrolyseurs produiront de l'hydrogène directement employé dans la production d'acier. L'hydrogène sera d'abord utilisé dans le laminoir à froid. La station de recharge avitaillera ensuite des chariots élévateurs ou des camions avec une partie de la production d'hydrogène. L'oxygène récupéré sur place lors de l'électrolyse pourra être réutilisé dans la production au sein du laminoir à chaud...

Portzamparc estime que le contrat est significatif, le premier dans l'industrie, et qu'il est désormais important pour le groupe d'enchaîner les contrats fermes. Certains devraient suivre, à l'image du projet pour CEOG, du projet Djewels aux Pays-Bas (20 MW) ou encore du projet GreenH2Atlantic (100 MW), sans oublier le contrat cadre avec Hype. En attendant, l'analyste vise un cours de 14,10 euros avec un avis à "renforcer". Le titre progresse de 0,8% à 12 euros ce jeudi en bourse de Paris.