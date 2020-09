McPhy : un bon plan ?

Crédit photo © Société McPhy

(Boursier.com) — McPhy grimpe de 3,7% ce vendredi à 23,55 euros, alors que, comme attendu, le plan de relance du gouvernement va consacrer 30 milliards d'euros à la transition énergétique, dont 2 milliards pour "l'hydrogène vert ou bas carbone"... "Cette enveloppe constitue le premier volet d'un plan de 7,2 milliards d'euros sur 10 ans. Ce dernier sera présenté la semaine prochaine par la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, et le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire" rappelle Portzamparc ce vendredi matin. L'objectif reste ici de soutenir la recherche et le développement mais aussi d'investir dans des projets industriels, comme la production d'hydrogène à partir d'électricité décarbonée et la mobilité...

"Après l'Allemagne qui a annoncé en juin un plan de développement de l'hydrogène de 9 milliards d'euros, la France suit le rythme" estime Portzamparc qui souligne que la bonne nouvelle concerne le calendrier, avec 2 milliards qui devraient être investis à court terme, en 2021 et 2022. "Ces montants devront permettre au secteur de changer d'échelle et de s'industrialiser, avant de réduire les coûts et d'être compétitif" poursuit l'analyste qui vise un cours de 19,10 euros sur McPhy en conservant le dossier.