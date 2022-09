McPhy : un analyste y croit

(Boursier.com) — McPhy s'offre une deuxième séance consécutive dans le vert avec un titre qui avance de 0,7% à 8,4 euros. Le groupe spécialisé dans la fabrication et la commercialisation d'équipements de production et de stockage d'hydrogène bénéficie du soutien de RBC Capital qui a initié le suivi de la valeur avec une recommandation 'surperformer' et un objectif de 16 euros. Malgré un moindre historique que celui d'autres concurrents européens, McPhy possède certains avantages stratégiques dont une position idéale pour répondre à la forte demande des industriels européens puisqu'il dispose de centres de production en France, en Allemagne et en Italie, selon l'analyste. "McPhy pourrait atteindre l'équilibre opérationnel en 2026, ce qui reflète un profil commercial et d'exécution similaire à des pairs tels qu'ITM et Nel".

Le marché est assez partagé sur le dossier puisque, selon le consensus 'Bloomberg', 3 analystes sont 'positifs', 6 sont 'neutres' alors qu'aucun n'est 'vendeur'. L'objectif moyen à douze mois est fixé à 18,77 euros.