McPhy : un analyste s'ajuste après les annonces

McPhy : un analyste s'ajuste après les annonces









Crédit photo © Société McPhy

(Boursier.com) — McPhy recule de 2,5% ce mercredi à 25 euros, alors que le spécialiste des équipements de production et de distribution d'hydrogène zéro-carbone a annoncé le succès de son augmentation de capital sans droit préférentiel de souscription des actionnaires annoncée le 13 octobre, par voie de construction accélérée de livre d'ordres au profit de certaines catégories de bénéficiaires, pour un montant total de 180 ME.

L'Offre a été plusieurs fois sursouscrite, ce qui a permis à la Société d'augmenter le montant de l'Offre de 150 ME à 180 ME. Le prix de souscription des nouvelles actions a été fixé à 23,50 euros par action, représentant une décote de 8,56% par rapport au dernier cours de clôture.

Chart International Holdings, Inc., une division de Chart Industries, Inc. (NASDAQ : GTLS) et Technip Energies B.V., ainsi que les actionnaires stratégiques historiques EDF Pulse Croissance Holding et le Fonds Ecotechnologies, géré par Bpifrance Investissement dans le cadre du Programme d'Investissements d'Avenir, ont participé à l'Offre, renforçant significativement la structure actionnariale de la Société.

Des protocoles d'accord ont été concomitamment signés avec les deux Investisseurs Stratégiques, mettant en place un cadre de collaboration dans le but d'ouvrir de nouvelles opportunités commerciales au niveau mondial dans les nombreux domaines d'application de l'hydrogène.

"Mcphy a désormais largement les moyens financiers de ses ambitions" estime Portzamparc qui souligne que le groupe peut également s'appuyer sur ses nouveaux partenaires industriels (Chart Industries et Technip Energies) pour réaliser son changement de dimension... "Après prise en compte de cette opération et actualisation des comparables boursiers, notre objectif de cours est porté de 19,1 à 21,3 euros/action" conclut l'analyste.