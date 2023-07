McPhy : un accord stratégique salué

(Boursier.com) — McPhy Energy monte de 3% ce lundi à 8,75 euros alors que le groupe a annoncé avoir signé un accord stratégique avec Vulcain Engineering pour l'installation et la mise en service des électrolyseurs et des stations de recharge.

Vulcain Engineering est aujourd'hui présent dans 14 pays et compte plus de 2.800 collaborateurs. "Il apportera ainsi son expertise à McPhy dans les phases clés d'exécution des projets" se félicite le Français.

McPhy entend ainsi raccourcir le temps d'installation et de mise en service des électrolyseurs et des stations pour répondre à un marché en croissance rapide.

L'accord est non exclusif. Il prévoit la participation à des appels d'offres en commun tout en laissant la possibilité à chaque partenaire de développer des collaborations avec des tiers.

"McPhy se constitue un réseau de partenaires sur les plans commerciaux et industriels" commente sobrement Portzamparc qui vise toujours un cours de 10 euros en restant à 'conserver' sur le dossier.