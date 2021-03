McPhy : sur les 30 euros

McPhy : sur les 30 euros









Crédit photo © Société McPhy

(Boursier.com) — McPhy remonte sur la barre des 30 euros ce mardi, en hausse de 0,5%, alors que c'est au tour du broker Barclays de débuter le suivi du dossier avec une recommandation à 'pondération en ligne' et un objectif de cours de 49 euros. Le spécialiste des équipements de production et distribution d'hydrogène zéro-carbone (électrolyseurs et stations de recharge) avait déjà annoncé il y a quelques jours l'initiation de la couverture de son titre par Berenberg avec une étude intitulée 'Huge growth ahead' (énorme croissance à venir).

Afin d'élargir sa couverture des valeurs de croissance dédiées à la transition énergétique, Berenberg a ainsi décidé d'initier le suivi du titre McPhy avec un avis à 'acheter' et une cible de 35 euros. L'analyste estime que le groupe devrait bénéficier de l'"énorme" potentiel de croissance du marché de l'hydrogène, tandis que la faiblesse récente de l'action offre une opportunité d'achat. L'offre technologique est jugée solide, le bilan est entièrement financé, tandis que les partenariats et l'exposition à des projets potentiellement transformateurs rendent les perspectives favorables, souligne le broker...