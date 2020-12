McPhy : sur les 30 euros

Crédit photo © Société McPhy

(Boursier.com) — McPhy remonte de 0,5%, à plus de 30 euros, ce vendredi. L'agglomération auxerroise a choisi Hynamics, filiale du groupe EDF spécialisée dans l'hydrogène, pour l'installation d'une station 400 kg/j de production d'hydrogène 100% vert par électrolyse (1MW). Cette station garantira aux 5 bus à hydrogène du réseau de transport urbain un approvisionnement continu en hydrogène vert dès 2021. L'approvisionnement en 12 minutes donnera une autonomie de 300 km... "Hynamics est au capital (14,1%) de Mcphy, mais cela n'assure pas au français le gain de ce contrat" précise Portzamparc qui rappelle que Christelle Rouillé, CEO d'Hynamics, avait déjà indiqué que la solution la plus pertinente techniquement et économiquement sur chaque projet serait retenue.

Par ailleurs, l'arrivée prochaine du titre dans le SBF 120 et le CAC Mid 60 prendra effet à compter du 21 décembre 2020 à l'ouverture des marchés. Cette entrée fait suite à celle dans le MSCI World Small Cap le 30 novembre dernier. "Elle récompense la hausse de la capitalisation et de la liquidité du titre, qui profite de l'engouement du marché pour le secteur de l'hydrogène" commentait récemment Portzamparc qui conserve le dossier...