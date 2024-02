McPhy : stratégique ?

(Boursier.com) — McPhy Energy monte de 0,7% à 2,38 euros ce lundi, alors que le spécialiste des équipements de production et distribution d'hydrogène bas-carbone (électrolyseurs et stations de recharge) a annoncé avoir reçu une offre engageante de la part d'Atawey pour la cession de son activité stations de recharge.

Cette offre est consécutive à l'entrée en négociations exclusives des deux parties, annoncée en décembre 2023. La part fixe du prix envisagé pour la cession se situerait entre 11 et 12 millions d'euros, à laquelle s'ajouterait une part variable pouvant aller jusqu'à plusieurs millions d'euros. Ce complément de prix serait mis en oeuvre à compter de la date de réalisation de l'opération et conditionné à la prise de commandes futures relatives au périmètre de l'activité objet de l'opération envisagée.

La finalisation de l'opération devrait intervenir au cours du 2ème trimestre 2024, sous réserve de la consultation des instances représentatives du personnel de McPhy, processus à présent engagé, de la conclusion du financement de l'opération et de la réalisation de conditions préalables usuelles. McPhy Energy continuera de porter une attention particulière à la bonne exécution de ses projets en cours, jusqu'à leur achèvement.

Pour mémoire, la fourniture de stations a représenté 27% du chiffre d'affaires de McPhy en 2023, avec un portefeuille de projets signés, commissionnés et/ou en cours d'exécution par McPhy à ce jour, représentant un total d'environ 40 stations. L'opération envisagée devrait permettre à McPhy de se concentrer sur son coeur de métier de fabricant d'électrolyseurs, au moment où va démarrer sa Gigafactory de Belfort, tout en garantissant à l'activité stations de poursuivre son expansion en bénéficiant des moyens apportés par un leader du secteur. "De quoi effectivement se concentrer sur le métier de fabricant d'électrolyse", souligne Portzamparc et de quoi réduire sa dette et son 'cash burn'. L'analyste voit la trésorerie nette fin 2024 se situer entre 24 et 34 ME, tandis qu'une levée de fonds sera indispensable fin 2024 pour financer 2025 et au-delà selon lui... Portzamparc ajuste son cours cible de 3,10 à 3,35 euros tout en restant à "conserver"