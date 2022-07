McPhy : sous tension après les annonces

(Boursier.com) — McPhy chute de plus de 6% ce vendredi à 15,10 euros, alors que le groupe a annoncé un Chiffre d'affaires de 5,2 ME après une reprise commerciale de deux stations de recharge d'ancienne génération avec une progression de 2,2 ME (+42%) des ventes hors reprise commerciale. La hausse de 8,9 ME (+44%) du carnet de commandes sur le semestre est remarquable.

Dans cet environnement, les charges de personnel ont progressé sur an de 2,2 ME pour représenter au 1er semestre 2022 un montant de 7,9 ME reflétant le recrutement net de 32 nouveaux salariés au cours du semestre. En ce qui concerne les autres charges, elles étaient de 4,4 ME au 1er semestre 2021 et 9,6 ME au 1er semestre 2022, dont 6 ME engagés afin de renforcer les équipes du Groupe en matière industrielle et de 'R&D' (sous-traitance industrielle, frais de recrutement et expertise technique).

Pour couvrir un éventuel aléa lié à la garantie technique de sa base installée d'électrolyseurs de nouvelle génération, le Groupe a par ailleurs provisionné un montant de l'ordre de 3 MEUR de charges non récurrentes.

Le Résultat Opérationnel Courant atteint ainsi -19,4 ME, contre -8,3 ME au 1er semestre 2021. Le Résultat Net s'établit à -19,7 ME, contre une perte de - 8,6 ME sur la même période en 2021.

Position de trésorerie solide grâce à une consommation de cash maîtrisée :

Au 30 juin 2022, McPhy dispose d'une trésorerie de 141,8 MEUR contre 177,2 ME au 31 décembre 2021. La consommation de cash s'est élevée à un peu plus de 35 ME sur le semestre, dont 12 ME au titre de l'investissement financier dans les obligations convertibles Hype souscrites dans le cadre du partenariat stratégique avec ce dernier. Le solde, soit 23 ME, résulte de la consommation de cash nécessaire au groupe pour financer sa politique d'investissements industriels et 'R&D'.

"Notre TP est abaissé de 20,4 à 15,3 euros" souligne Portzamparc qui estime que si des gros contrats sont en cours de négociation et pourraient constituer des catalyseurs importants, ces résultats restent décevants à court terme et la montée en puissance est plus faible qu'attendu...

catalyseurs importants, ces résultats restent décevants à court terme et la montée en puissance est plus faible qu'attendu. De quoi passer d'Acheter à Conserver sur le dossier.