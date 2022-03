McPhy : sous tension

(Boursier.com) — McPhy recule de 2,4% ce vendredi à 18,90 euros, alors que le broker Jefferies a abaissé son objectif de cours à 19 euros, contre 22 euros auparavant. Le spécialiste de l'hydrogène a dévoilé des comptes annuels marqués par une perte d'exploitation de 23,5 ME compte tenu des efforts de développement, avec notamment une forte hausse des charges de personnel nécessaires au passage à l'échelle industrielle et l'impact financier de la fuite d'hydroxyde de potassium sur un équipement installé à Grenzach-Wyhlen en Allemagne pour un montant total de 5 ME. Le groupe avait déjà publié un chiffre d'affaires 2021 en légère baisse, à 13,1 millions d'euros.

Fort de la bonne orientation de son carnet de commandes, McPhy table sur le retour à une croissance soutenue de son activité en 2022 avec un rythme qui restera conditionné à la vitesse d'exécution des projets toujours soumis à des aléas réglementaires et technique.