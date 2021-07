McPhy : sous haute pression

Crédit photo © Société McPhy

(Boursier.com) — McPhy chute de 9% sur les 15 euros, alors que le spécialiste des équipements de production et distribution d'hydrogène zéro-carbone (électrolyseurs et stations de recharge) a annoncé ses résultats du premier semestre 2021. Le chiffre d'affaires du 1er semestre 2021 est ressorti à 5,2 ME, stable par rapport au 1er semestre 2020. La trésorerie était de 185 ME au 30 juin 2021.

"Ralentissement des prises de commandes, départ de Laurent Carme, fuite sur un site en Allemagne et absence de croissance du CA, l'exercice 2021 est décidément difficile pour Mcphy" commente Portzamparc qui revoit en baisse ses prévisions 2021 à 2023 (CA 2021 14,2 ME vs 16 ME précédemment, CA 22 19,1 ME vs 24,6 ME précédemment, CA 2023 37,1 ME vs 50,6 ME précédemment), pour prendre en compte un décollage plus lent du marché et le délai de concrétisation dans les comptes des prises de commandes... Le consensus devrait également s'ajuster à la baisse. "Notre objectif de cours est abaissé de 24 à 20 euros. Le titre pourrait rester sous pression à court terme" estime l'analyste. Barclays de son côté a ajusté sa cible sur McPhy à 30 euros, contre 41 euros auparavant...