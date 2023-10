McPhy : Signature d'un partenariat technologique avec Stargate Hydrogen

(Boursier.com) — McPhy Energy, spécialiste des équipements de production et distribution d'hydrogène bas-carbone (électrolyseurs et stations de recharge), annonce aujourd'hui la signature d'un protocole d'accord (MOU) avec Stargate Hydrogen pour accélérer leur coopération dans le domaine des électrodes pour les électrolyseurs alcalins de nouvelle génération.

Cette étape importante marque l'aboutissement d'une année de discussions fructueuses. Le Directeur Général de McPhy, Jean-Baptiste Lucas, et le Directeur Général de Stargate, Marko Virkebau, ainsi que le Directeur Technique de Stargate, Rainer Küngas, ont signé le protocole d'accord à l'occasion de la visite de la Première ministre d'Estonie à Paris, Kaja Kallas, et du ministre de l'Économie et des Technologies de l'information, Tiit Riisalo, accompagnés d'une délégation d'entreprises du secteur de l'énergie.

À la pointe de l'innovation, Stargate développe des électrodes sans métaux précieux et utilisant des catalyseurs en céramique pour les électrolyseurs alcalins de nouvelle génération. Par ailleurs, McPhy progresse dans la mise au point d'électrolyseurs alcalins pressurisés à grande échelle pour la décarbonation de l'industrie.

Le protocole d'accord souligne donc l'intention des deux sociétés de collaborer à l'utilisation de la technologie céramique conçue par Stargate dans l'électrolyse alcaline à grande échelle et a également pour but d'améliorer la fiabilité des composants des systèmes d'électrolyse. Ce partage de connaissances et d'expertises vise à renforcer la chaîne de valeur de l'hydrogène et accélérer la coopération entre les deux sociétés. Il s'inscrit dans la stratégie de scale-up de McPhy et Stargate, avec pour projet le développement de leurs sites industriels en France et en Estonie.

La signature de ce protocole d'accord est un exemple de collaboration transfrontalière entre la France et l'Estonie dans les domaines des technologies vertes et de la décarbonation, soutenue par l'IPCEI hydrogène, auquel les deux entreprises appartiennent dans le sillage de la vague Hy2tech.