McPhy sélectionné pour équiper une nouvelle station hydrogène zéro-carbone

McPhy sélectionné pour équiper une nouvelle station hydrogène zéro-carbone









Crédit photo © Société McPhy

(Boursier.com) — McPhy a été sélectionné en vue d'assurer la conception, fabrication et installation d'une station modularisée et évolutive distribuant 200 kg d'hydrogène par jour. Un électrolyseur McLyzer, d'une capacité de production d'hydrogène zéro-carbone (à partir d'eau et d'électricité de source renouvelable) de plus de 400 kg par jour, sera installé sur site pour assurer une véritable chaine zéro-émission.

Ce nouveau contrat représenterait 3,6 ME de chiffre d'affaires et porterait les références McPhy à 31 stations et 42 MW d'électrolyse grande puissance, confirmant ainsi le bond de l'hydrogène zéro-carbone.

Prochains événements : Publication des résultats du premier semestre 2020, le 28 juillet 2020, après clôture des marchés.