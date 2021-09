McPhy sélectionné pour équiper la Centrale Électrique de l'Ouest Guyanais

(Boursier.com) — McPhy annonce avoir été sélectionné pour équiper la Centrale Électrique de l'Ouest Guyanais, le plus grand projet au monde de centrale électrique combinant l'énergie photovoltaïque et un stockage massif de 128 MWh, principalement sous forme d'hydrogène.

Ce projet a pour objectif de produire une énergie stable et continue, de jour comme de nuit, au même titre qu'une centrale thermique mais sans émettre de pollution.

Luc Poyer, Président-directeur général de McPhy, a déclaré : "Le projet CEOG se distingue par son ampleur, son caractère innovant et la collaboration, d'industriels de premier plan dans un esprit de filière. Nous tenons à remercier Meridiam, SARA et HDF pour la concrétisation de ce projet visionnaire. En équipant le projet d'une plateforme d'électrolyse de 16 MW, en capacité de produire 860 tonnes d'hydrogène vert par an, McPhy démontre sa capacité technologique et industrielle à participer au changement d'échelle des solutions hydrogène au service de la transition énergétique."

Prochain rendez-vous de communication financière : Publication du chiffre d'affaires 2021, le 25 janvier 2022, après clôture des marchés.