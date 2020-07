McPhy sélectionné pour développer l'infrastructure hydrogène de la métropole de Dijon

McPhy sélectionné pour développer l'infrastructure hydrogène de la métropole de Dijon









Crédit photo © Société McPhy

(Boursier.com) — McPhy, spécialiste des équipements de production et distribution d'hydrogène, annonce aujourd'hui avoir été sélectionné pour installer deux stations d'une capacité de 400 kg d'hydrogène par jour chacune, connectées à un électrolyseur grande puissance d'1 MW, sur le territoire de Dijon Métropole.

"Le projet porté par Dijon Métropole Smart EnergHy participe à la démocratisation de l'hydrogène comme alternative zéro-émission pour les transports publics, professionnels ou privés. Nos stations permettront d'alimenter toutes les mobilités hydrogène du territoire : bus, bennes à ordures, véhicules utilitaires ou particuliers. Les bus - pour ne citer qu'eux - pourront se recharger en hydrogène produit sur site, à partir de la valorisation des déchets ménagers ou d'énergies renouvelables locales, et rouler plus de 300 km sans émettre aucun CO2 ou rejet de particules polluantes. Plus que jamais, nous sommes convaincus que l'hydrogène a un rôle déterminant à jouer dans la lutte contre la pollution atmosphérique et le changement climatique", témoigne Laurent Carme, Directeur Général de McPhy.

Dijon Métropole se dote d'un écosystème hydrogène zéro-émission complet

Dans le but de promouvoir et de développer son infrastructure hydrogène, Dijon Métropole a créé, avec ROUGEOT Energie, la société de projet Dijon Métropole Smart EnergHy (DMSE).

La première étape du plan de déploiement consiste à implanter, au nord de Dijon, une solution hydrogène McPhy complète, constituée de deux stations hydrogène, couplées à une production d'hydrogène sur site.

Quatre bornes de distribution pour véhicules lourds et légers seront ainsi disponibles pour alimenter les véhicules zéro-émission de la collectivité et de ses partenaires. Cette flotte de véhicules à hydrogène sera composée dans un premier temps de 27 bus, 9 bennes à ordures ménagères et une quinzaine de véhicules légers. L'évolution du projet prévoit d'atteindre au total 200 bus, 50 bennes à ordures et 250 véhicules légers d'ici 2030.

Ce projet se singularise par la boucle énergétique vertueuse qu'il créera au coeur du territoire de la métropole dijonnaise. L'électrolyseur connecté pour produire l'hydrogène sur site sera en effet alimenté à 90% par l'électricité provenant d'un incinérateur de déchets ménagers et les 10% restants proviendront d'énergies renouvelables produites localement. Ainsi, le projet " Dijon Nord " permettra de valoriser une électricité dite " fatale ", qui aurait été perdue si elle n'avait pu servir à alimenter cet écosystème, et d'éviter près de 2.500 tonnes de rejets de CO2 par an.

Le projet "Dijon Nord" a reçu le soutien et un co-financement de l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise Énergétique (ADEME).