McPhy : sans réaction

(Boursier.com) — McPhy campe sur les 20,70 euros ce mercredi, inchangé, alors que Liberum a débuté la couverture du dossier avec un conseil d'achat et un cours cible de 31,3 euros dans le viseur. Jefferies conseillait récemment de 'conserver' la valeur avec un objectif de cours de 22 euros, tandis que le spécialiste des équipements de production et distribution d'hydrogène a annoncé fin octobre avoir reçu une commande pour la fourniture d'une station hydrogène grande capacité dans l'ouest de la France. McPhy assurera la conception, la fabrication et l'installation de cette station hydrogène de la gamme McFilling "Dual Pressure". Proposant deux pressions de distribution (350 et 700 bar), cet équipement robuste, à la pointe de la technologie, a vocation à alimenter toutes les formes de mobilité hydrogène : véhicules légers, bennes à ordures ménagères, bus ou camions.

Doté d'une capacité de distribution de 800 kg/jour, ce modèle de station répond à la demande croissante du marché de la mobilité zéro-émission, et aux schémas de décarbonation de plus en plus ambitieux qui émergent au coeur des territoires. Ce nouveau contrat porte à 37 stations le nombre de références McPhy, confirmant le positionnement du Groupe comme acteur majeur de la mobilité hydrogène. "Ce contrat d'environ 2 ME selon nous confirme la taille croissante des stations dans les prochaines années, pour accompagner l'essor du nombre de véhicules" avait commenté Portzamparc qui reste aussi à l'achat sur le dossier en visant un cours de 23,90 euros.