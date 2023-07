McPhy s'associe à Dyneff pour équiper la première station hydrogène bas-carbone et renouvelable sur autoroute en France

(Boursier.com) — McPhy Energy, spécialiste des équipements de production et de distribution d'hydrogène bas-carbone (électrolyseurs et stations de recharge), annonce aujourd'hui la mise en service d'une station hydrogène dotée d'une capacité de distribution jusqu'à 60 kg par jour pour l'aire de distribution autoroutière Dyneff Toulouse Sud-Sud en Occitanie.

De conception et de fabrication entièrement française, et bénéficiant d'un retour d'expérience de près de 10 ans, il s'agit de la première station à hydrogène installée sur autoroute en France.

Ce nouveau partenariat intervient alors que McPhy a inauguré en octobre sa nouvelle usine à Grenoble entièrement consacrée à la recherche d'innovation, à l'ingénierie et à la production de stations de recharge en réponse à l'accélération progressive du marché de la mobilité hydrogène.

Jean-Baptiste Lucas, Directeur général de McPhy, a commenté : "Nous sommes très heureux de cette collaboration, qui est une grande première en France, et remercions Dyneff pour sa confiance. Cette nouvelle étape clef dans le déploiement de la mobilité hydrogène contribue de façon concrète à l'accélération de la décarbonation de l'économie et de la mobilité, dans la droite ligne des plans France Relance et France 2030".

Prochain évènement financier : Publication des Résultats semestriels, le 27 juillet 2023, après clôture des marchés.