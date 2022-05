McPhy renforce son Comité Exécutif

(Boursier.com) — Le groupe McPhy a annoncé la nomination de Laëtitia Peyrat comme Directrice Juridique & Secrétaire du Conseil et de Benoît Barrière en qualité de Chief Technology Officer (CTO), tous les deux intégrant le Comité Exécutif.

Benoît Barrière sera basé à Wildau (Allemagne) et aura la responsabilité globale de l'ingénierie de projet, du développement de produits et de la R&D pour toutes les activités. Laëtitia Peyrat dirigera la fonction juridique et, à ce titre, définira la stratégie juridique de McPhy en cohérence avec la vision, la culture d'entreprise et les objectifs de croissance du groupe.