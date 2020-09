McPhy : rendez-vous à suivre

McPhy : rendez-vous à suivre









Crédit photo © Société McPhy

(Boursier.com) — McPhy grimpe encore de plus de 6% ce lundi à 25 euros, alors que, comme attendu, le plan de relance du gouvernement va consacrer 30 milliards d'euros à la transition énergétique, dont 2 milliards pour "l'hydrogène vert ou bas carbone"... Cette enveloppe constitue le premier volet d'un plan de 7,2 milliards d'euros sur 10 ans. Il sera présenté par la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, et le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire à 10h00 demain mardi, dans le cadre de la Maison de l'Amérique Latine, devant l'Association française pour l'hydrogène et les piles à combustible (AFHYPAC) et l'ensemble des acteurs et partenaires de la filière.

L'objectif reste de soutenir la recherche et le développement, mais aussi d'investir dans des projets industriels, comme la production d'hydrogène à partir d'électricité décarbonée et la mobilité...