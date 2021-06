McPhy : recule encore

Crédit photo © Société McPhy

(Boursier.com) — McPhy recule encore de 2,3% à 22,60 euros sur le marché parisien ce jeudi, alors que le spécialiste de l'hydrogène a averti avant-hier soir que sa croissance annuelle pourrait s'avérer limitée en dépit d'un marché qui reste très porteur... Le groupe constate en effet des "retards dans l'exécution de ses projets", ainsi que "dans les prises de commandes fermes", ces dernières tardant à se matérialiser compte-tenu notamment du contexte sanitaire mondial, des restrictions y afférentes, et de l'attentisme de certains acteurs économiques dépendant de mécanismes de financement publics.

Malgré cette perspective sur l'exercice 2021, McPhy a réitéré sa confiance dans les perspectives de croissance à moyen et long terme de ses marchés et reste focalisé sur l'industrialisation de ses capacités de production et l'accélération de ses développements technologiques dans l'hydrogène zéro-carbone.

"Ce décalage dans la réalisation des projets fait partie intégrante des risques propres à la mise en place d'une nouvelle filière sur un marché attendu en très forte croissance", explique Oddo BHF... Le groupe vise toujours l'atteinte d'un 'breakeven' EBITDA en 2023. Pour sa part, le broker a retenu cet objectif pour 2024 et a réduit son objectif de cours de 40 à 34 euros, tout en maintenant son avis à 'surperformer' sur le dossier.