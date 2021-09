McPhy : rassuré ou pas ?

(Boursier.com) — McPhy recule de 1,5% ce mercredi à 17 euros, alors que le groupe a partagé avec EnergieDienst les conclusions des investigations menées pour déterminer les causes de l'incident survenu à Grenzach-Wyhlen, le 24 juin dernier. En particulier, l'incident a consisté en une fuite de solution d'hydroxyde de potassium (KOH) provenant de l'électrolyseur.

L'équipement s'est correctement arrêté avant de passer automatiquement en mode de sûreté selon le système de sécurité intégré, dont le bon fonctionnement a été confirmé par le rapport d'enquête. Les investigations ont été menées par Gexcon, expert en sécurité indépendant, qui a effectué une analyse approfondie pour déterminer la séquence d'événements, les causes de l'incident et le plan de mesures correctives.

Sur la base des informations techniques recueillies et d'expériences approfondies en laboratoire, Gexcon a conclu qu'une formation de dépôts a progressivement restreint le débit dans les canaux de l'électrolyseur. Cela a conduit à une série d'événements internes au stack, qui ont provoqué une fuite de KOH.

McPhy assurera la remise en service de l'équipement EnergieDienst selon un calendrier défini conjointement avec le client.

A partir des investigations menées, McPhy a initié de manière proactive une campagne d'inspection sur les quelques sites clients équipés d'un modèle d'électrolyseur similaire. En parallèle, le groupe met en oeuvre des procédures renforcées de processus qualité, d'inspection et de maintenance afin de fournir à ses clients la meilleure qualité de technologie et de services.

"Les conclusions sont peu rassurantes en première approche, car rien n'indique que d'autres modèles d'électrolyseurs Mcphy ne peuvent pas être concernés par un problème similaire de dépôts" commente Portzamparc qui estime que "le comportement des clients suite à la conclusion de ce rapport d'expertise reste incertain... L'absence de nomination d'un nouveau CEO est un autre élément qui pourrait conduire à de l'attentisme coté clients" souligne l'analyste qui reste malgré tout à l'achat sur le dossier en visant un cours de 20 euros.