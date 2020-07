McPhy : prises de bénéfices

Crédit photo © Société McPhy

(Boursier.com) — MMcPhy recule de 4%, de retour sur les 20 euros. Malgré la crise liée à l'épidémie de Covid-19, le chiffre d'affaires de la société a progressé de 24% par rapport au 1er semestre 2019, s'élevant à 5,4 ME au 1er semestre 2020, sans remise en cause des perspectives de croissance à moyen terme. la direction souligne la progression importante du niveau de trésorerie, passé de 13 à 24 ME entre le 31 décembre 2019 et le 30 juin (+85%), principalement liée au renforcement des fonds propres.

Laurent Carme, Directeur Général de McPhy, a déclaré : "Le début d'année 2020 a été marqué par une succession de succès commerciaux, témoignant de l'industrialisation du secteur de l'hydrogène, en France comme à l'international. McPhy, dont la candidature a été retenue pour équiper des projets tels que Zero Emission Valley dans la mobilité en France ou Djewels dans l'industrie aux Pays-Bas, a su consolider son positionnement de partenaire technologique et industriel majeur du marché de l'hydrogène. Quel que soit le secteur d'activité, les équipes McPhy ont su accompagner nos clients dans leur démarche de transition basée sur l'hydrogène zéro-carbone, et ce malgré les impacts de la pandémie de Covid-19."

Portzamparc commente : "Suite à l'excellent parcours boursier de ces derniers mois de la valeur, le cours actuel nous semble prendre en compte les perspectives extrêmement attractives du secteur et de la société... Nous passons à 'Conserver' vs 'Acheter' avec un TP inchangé de 19,1 euros", conclut l'analyste.