McPhy présélectionne Belfort pour l'implantation de sa Gigafactory d'électrolyseurs

McPhy présélectionne Belfort pour l'implantation de sa Gigafactory d'électrolyseurs









Crédit photo © Société McPhy

(Boursier.com) — McPhy , spécialiste des équipements de production et distribution d'hydrogène zéro-carbone (électrolyseurs et stations de recharge), annonce aujourd'hui avoir présélectionné le site de Belfort pour y construire sa Gigafactory d'électrolyseurs et fait le point sur l'anticipation de ses ventes au 1er semestre 2021.

La confirmation de cette présélection et la décision finale d'investissement par McPhy devraient intervenir d'ici fin 2021, après la finalisation des études préliminaires, l'obtention des autorisations administratives, et sous réserve notamment de l'obtention des financements nécessaires, dont ceux sollicités dans le cadre du processus IPCEI. Pour rappel, l'IPCEI ("Important Projects of Common European Interest" ou PIIEC "Projets Importants d'Intérêt Européen Commun") est un système de financement qui permet de soutenir des projets jugés essentiels pour la compétitivité de l'Europe, autorisant les Etats membres à financer des initiatives au-delà des limites habituellement fixées par la réglementation européenne. Un IPCEI Hydrogène a été lancé le 17 décembre 2020.

Pascal Mauberger, Président de McPhy, déclare : "Nous sommes très heureux d'annoncer la présélection de Belfort, grande métropole industrielle française et européenne, pour entamer aujourd'hui le chemin de la construction d'une Gigafactory d'électrolyseurs alcalins. Cette future usine aura vocation à jouer un rôle majeur dans le passage à l'échelle industrielle de l'électrolyse, condition indispensable pour que l'hydrogène vert atteigne les objectifs de décarbonation fixés par le gouvernement français et les autorités européennes. Nous remercions tous les acteurs et partenaires qui nous accompagnent dans cette grande ambition, ainsi que les équipes McPhy."

Laurent Carme, Directeur Général de McPhy, déclare : "La construction de notre Gigafactory revêt un caractère particulièrement stratégique dans la croissance de McPhy. Ce centre d'excellence dédié à l'industrialisation et la production en série nous donnera les moyens de nos ambitions technologiques et industrielles sur le segment des électrolyseurs. Le Groupe transformera l'avance qu'il détient dans l'électrolyse alcaline pressurisée, technologie mature et éprouvée pour les projets hydrogène de grande taille, en un avantage compétitif et industriel durable."

Bruno Le Maire, Ministre de l'Economie, des Finances et de la Relance a indiqué : "Je me félicite de cette annonce par McPhy qui est une des premières Gigafactory dans le cadre de la Stratégie Nationale Hydrogène et concrétise la capacité de cette technologie nouvelle à être un vecteur de croissance et de développement industriel pour nos territoires. Le choix de Belfort conforte l'écosystème de la Vallée de l'Energie et illustre pleinement l'attractivité pour les porteurs de projets du Nord Franche-Comté. Il témoigne également de notre engagement, aux côtés de la filière, pour la diversification de l'activité du territoire et pour le conforter comme un des pôles européens en matière d'ingénierie de la transition énergétique."

Agnès Pannier-Runacher, Ministre déléguée chargée de l'Industrie déclare : "La décision du Conseil d'Administration de McPhy est un nouveau témoignage de l'émergence d'une véritable filière française de l'hydrogène qui maîtrise toutes les briques technologiques pour produire et utiliser de l'hydrogène bas carbone. Cette approche, qui vise à conforter notre résilience énergétique et économique, mobilise tous nos savoir-faire en matière d'ingénierie de l'énergie. Nous allons poursuivre cet effort et veiller à ce que le développement des usages de l'hydrogène décarboné et l'industrialisation des offres progressent de concert."

Prochains rendez-vous de communication financière :

-Assemblée Générale annuelle, le 17 juin 2021

-Publication des Résultats du 1er semestre 2021, le 27 juillet 2021, après clôture des marchés