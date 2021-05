McPhy : peu de réaction...

Crédit photo © Société McPhy

(Boursier.com) — McPhy revient sous les 26 euros ce jeudi, en recul de 0,5%, alors que le spécialiste des équipements de production et distribution d'hydrogène zéro-carbone (électrolyseurs et stations de recharge) a annoncé avoir présélectionné le site de Belfort pour y construire sa Gigafactory d'électrolyseurs et fait le point sur l'anticipation de ses ventes au 1er semestre 2021.

La confirmation de cette présélection et la décision finale d'investissement par McPhy devraient intervenir d'ici fin 2021, après la finalisation des études préliminaires, l'obtention des autorisations administratives, et sous réserve notamment de l'obtention des financements nécessaires, dont ceux sollicités dans le cadre du processus IPCEI.

Pour rappel, l'IPCEI ("Important Projects of Common European Interest" ou PIIEC "Projets Importants d'Intérêt Européen Commun") est un système de financement qui permet de soutenir des projets jugés essentiels pour la compétitivité de l'Europe, autorisant les Etats membres à financer des initiatives au-delà des limites habituellement fixées par la réglementation européenne. Un IPCEI Hydrogène a été lancé le 17 décembre 2020.

"L'absence de commandes significatives depuis le début de l'année laissait augurer d'un S1 relativement calme,

ce qui ne remet pas en cause le marché très porteur... Celui-ci sera adressé grâce à la Gigafactory qui sera mise en service au S1 2024" commente Portzamparc qui reste positif sur le dossier en visant un cours de 33,20 euros.