McPhy : partenariat stratégique avec TSG

(Boursier.com) — McPhy a signé un accord stratégique avec TSG, premier fournisseur européen de services d'installation et de maintenance pour les réseaux de distribution d'énergie (carburants traditionnels, bio-carburants, gaz naturel, électricité, hydrogène...) en Europe, en vue de lui confier la maintenance d'une partie de ses stations hydrogène et répondre conjointement à certains appels d'offres.

L'accord permettra à McPhy de proposer pour ses stations hydrogène une maintenance de première qualité 24/7, en s'appuyant sur une expertise reconnue aussi bien dans la distribution d'énergies renouvelables que dans les stations de carburant traditionnel. Cette coopération soutient l'offre de services pour le passage à l'échelle industrielle des projets de stations McPhy. Déjà matérialisée par 35 stations installées ou en cours d'installation, cette mise à l'échelle industrielle va s'accélérer avec le développement d'un portefeuille d'opportunités de projets de plus en plus étoffé.

Cette croissance continue du nombre de projets s'accompagne d'exigences de plus en plus élevées en termes de taux de disponibilité et de délais d'intervention. Face à cette demande, McPhy proposera un haut niveau de service, prenant appui sur le réseau de collaborateurs de TSG qui dispose d'un maillage territorial très serré en Europe. Les équipes Service de McPhy pourront dès lors se recentrer sur les projets en développement, la formation, la maintenance préventive et le développement d'une offre de maintenance prédictive, basée sur la collecte et l'analyse de larges volumes de données (" data analysis ") ; tandis que les équipes de TSG, déjà présentes dans l'hydrogène, renforceront encore leur organisation dans cette filière du futur.

L'accord prévoit également la participation à des appels d'offres en commun sans pour autant imposer une relation exclusive entre les deux partenaires qui resteront libres de développer des collaborations avec des tiers sur le segment des stations hydrogène. Cette alliance consolide la position de McPhy sur les solutions de mobilité grâce à une capacité de suivi efficace pour les clients, non seulement au moment de l'installation des stations mais sur toute la durée de vie du projet afin de permettre aux opérateurs d'optimiser le coût complet de leurs installations (" TCO ", pour " Total Cost of Ownership "). Les deux Groupes travaillent actuellement sur plusieurs appels d'offres et ont d'ores et déjà identifié de nouvelles opportunités de projets.