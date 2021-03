McPhy partenaire clé de la société Hyport

McPhy partenaire clé de la société Hyport









Crédit photo © Société McPhy

(Boursier.com) — McPhy a été annoncé par la société Hyport, détenue à 51 par Engie Solutions et à 49% par l'Agence Régionale de l'Energie et du Climat Occitanie, comme partenaire clé pour concevoir, réaliser et intégrer deux stations hydrogène et 1 MW d'électrolyse grande puissance. Ce projet a été annoncé par voie de communiqué le 3 août 2020. Deux stations hydrogène seront situées à proximité immédiate des pistes de l'aéroport et d'axes routiers. Elles permettront de recharger en hydrogène tous les types de véhicules (bus, véhicules utilitaires légers, flottes captives, poids lourds etc.) grâce à la configuration en Dual Pressure (deux pressions de distribution : 350 et 700 bar) de l'une d'entre elles.

L'électrolyseur déployé, d'une capacité de 400 kg par jour, soit l'équivalent d'1 MW, permettra l'approvisionnement des stations ainsi que de sites industriels aux alentours. Le déploiement des équipements est prévu fin 2021.

Cette solution complète de production et distribution d'hydrogène zéro-carbone alimentera près de 200 véhicules, dont une flotte de 4 bus opérés par Transdev afin d'assurer le transport des passagers au sein de l'aéroport.

La spécificité de ce projet repose sur l'implantation d'une station en zone réglementée privée pour les services aéroportuaires, alors que la seconde sera déployée en zone publique. La sélection de McPhy sur ce projet témoigne de la technicité de son offre et de son haut niveau de service et d'accompagnement, soutenant le déploiement de l'hydrogène comme solution pour la transition énergétique du secteur aéronautique.

Ce projet est comptabilisé dans les 35 stations et 44 MW en référence pour McPhy et "démontre la maturité de sa technologie au service de projets emblématiques du développement de l'hydrogène zéro-carbone, en France comme à l'international"... McPhy annoncera ses résultats annuels 2020 mardi, après clôture.