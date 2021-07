McPhy : nouvelle gouvernance

McPhy : nouvelle gouvernance









Crédit photo © Société McPhy

(Boursier.com) — Le Conseil d'administration de McPhy a mis fin aux fonctions de Laurent Carme, Directeur Général. Un processus de sélection d'un nouveau Directeur Général a été engagé. A titre transitoire, Luc Poyer, Président du Conseil d'administration, assurera la fonction.

La priorité du Président-Directeur Général et du Conseil d'administration sera de conduire une transition efficace en étroite collaboration avec l'équipe de direction, afin d'assurer la bonne conduite des opérations, des projets en cours, et veiller à la satisfaction des clients et partenaires de l'entreprise.

Le secteur de l'hydrogène est en pleine croissance, soutenu par un programme d'investissements européens de plus de 7 milliards d'euros en France et de 9 milliards d'euros en Allemagne d'ici 2030. McPhy est très bien positionné pour prendre une place importante sur ce marché en plein essor, en s'appuyant sur une gamme adaptée d'électrolyseurs et de stations de recharges, des projets industriels majeurs de référence et sur la compétence de ses équipes en France, en Italie et en Allemagne. Alors que l'entreprise se prépare à changer d'échelle, le Conseil d'administration de McPhy est convaincu de la nécessité d'allier un haut niveau de satisfaction de ses clients et une performance opérationnelle exemplaire pour accompagner la croissance de l'entreprise.

Luc Poyer, Président-Directeur général de McPhy, a déclaré : "Nous abordons une nouvelle phase de notre développement avec le plein soutien de notre Conseil d'administration et de nos actionnaires de référence. Forts de l'engagement de nos équipes, hautement qualifiées, nous nous préparons à ce changement de dimension industrielle afin de répondre aux attentes de nos clients. McPhy peut être fier du chemin parcouru et toutes les équipes comme moi-même sommes pleinement mobilisés pour atteindre de nouveaux succès dans un marché d'avenir, dynamisé par le Green deal européen et la Stratégie Nationale Hydrogène."

Prochain rendez-vous de communication financière

Publication des Résultats du 1er semestre 2021, le 27 juillet 2021, après clôture des marchés.