McPhy : nouvelle chute !

Crédit photo © Société McPhy

(Boursier.com) — McPhy décroche à nouveau de plus de 7% à 20,7 euros en cette fin de semaine, toujours plombé par son dernier avertissement. Prenant acte de cette annonce, Berenberg a dégradé le dossier à 'conserver' tout en réduisant sa cible de 35 à 30 euros. L'analyste s'attend désormais à un second semestre calme, le flux de commandes de gros électrolyseurs étant désormais prévu pour début 2022. Les projets de ravitaillement en hydrogène restent solides, mais il s'agit généralement de petits contrats qui ne sont pas susceptibles de générer le type de croissance des commandes nécessaire pour faire grimper l'action. Les perspectives à long terme restent bonnes, mais il faudrait plus de confiance dans les prises de commandes et la croissance du 'backlog' pour doper le titre, ajoute l'analyste.