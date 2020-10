McPhy : nouveaux partenariats et augmentation de capital de 150 ME

(Boursier.com) — McPhy annonce le lancement d'une augmentation de capital sans droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de certaines catégories de bénéficiaires, conformément à l'article L. 225-138 du Code de commerce, par voie de construction accélérée de livre d'ordres, pour un montant envisagé de 150 ME. L'offre comprend des engagements de souscription cornerstone de Chart International Holdings, Inc., une division de Chart Industries, Inc. et de Technip Energies B.V. (filiale de TechnipFMC plc), ainsi que de ses actionnaires stratégiques historiques EDF Pulse Croissance Holding et le Fonds Ecotechnologies, géré par Bpifrance Investissement dans le cadre du Programme d'Investissements d'Avenir.

Les fonds levés serviront principalement à financer l'accélération du changement d'échelle des capacités de production de McPhy, à financer la poursuite de la recherche et de l'innovation en mettant l'accent sur les électrolyseurs et les stations hydrogène de très grande capacité, ainsi qu'à financer le fonds de roulement et les frais d'exploitation de la Société.

Par ailleurs, McPhy annonce la signature concomitante de protocoles d'accord avec chacun des deux investisseurs Stratégiques.

Laurent Carme, Directeur Général de McPhy, déclare : "Nous sommes ravis d'accueillir Chart Industries et Technip Energies en tant qu'Investisseurs Stratégiques au sein de McPhy. En plus d'un apport important en capital, ces nouveaux partenaires stratégiques apportent une expertise approfondie dans leurs domaines respectifs, et nous anticipons de nouvelles opportunités commerciales dans l'hydrogène en Europe et dans le monde.

En outre, la complémentarité de leurs activités avec les nôtres placera McPhy dans une position optimale pour contribuer à des projets à très grande échelle dans les domaines de l'industrie, de la mobilité et de l'énergie et pour accroître nos capacités industrielles. Nous nous réjouissons de renforcer le Conseil d'administration par la présence de Jillian Evanko, représentante de Chart Industries, et d'un représentant de Technip Energies, et de voir nos équipes respectives collaborer sur un certain nombre de projets déjà identifiés.

Je tiens à remercier EDF Pulse Croissance Holding et le Fonds Ecotechnologies pour leur soutien continu à McPhy, tant d'un point de vue opérationnel que financier. Nous nous réjouissons également de la participation d'investisseurs existants et de nouvelles institutions au capital de McPhy dans le cadre de cette augmentation de capital".

McPhy a l'intention de lever 150 ME, ce qui représente une dilution d'environ 27,3% sur la base du nombre d'actions en circulation avant l'Offre.

L'investissement stratégique de 30 ME de Chart Industries, l'un des principaux fabricants mondiaux d'équipements de liquéfaction et de cryogénie destinés à de multiples applications sur les marchés de l'énergie et des gaz industriels, dont l'hydrogène, lui permettra de détenir environ 4,3% du capital de McPhy.

L'investissement de 15 ME de Technip Energies, filiale de TechnipFMC et l'un des leaders internationaux de l'ingénierie, de la fourniture d'équipements, de la construction et de l'installation pour l'industrie de l'énergie au niveau mondial, dont les technologies propriétaires dans l'hydrogène ont été installées sur 270 usines de production d'hydrogène dans le monde, lui permettra de détenir environ 2,1% du capital de McPhy après l'offre.

Les investissements stratégiques seront effectués au même prix que celui résultant de la construction accélérée du livre d'ordres.

McPhy mentionne par ailleurs un engagement de souscription de 6 ME d'EDF Pulse Croissance Holding, et un engagement de souscription de 8 ME du Fonds Ecotechnologies géré par Bpifrance Investissement dans le cadre du Programme d'Investissements d'Avenir.

Grâce au placement institutionnel, McPhy a l'intention de lever environ 90 ME supplémentaires pour la Société auprès d'investisseurs institutionnels français et internationaux.

Au total, McPhy prévoit de lever environ 150 ME dans le cadre de l'offre, qui sera en tout état de cause limitée à un nombre maximum de 11.000.000 d'actions, conformément aux termes de la 19ème résolution de l'Assemblée générale de la Société tenue le 20 mai 2020.

Le prix d'émission des actions nouvelles dans le cadre de l'offre sera déterminé par le Conseil d'administration à l'issue du processus de constitution accélérée d'un livre d'ordres commençant immédiatement et devant se terminer avant l'ouverture des marchés sur le marché d'Euronext Paris le 14 octobre. Le prix d'émission ne sera pas inférieur à 80% du prix moyen pondéré par les volumes de l'action sur les trois précédents jours de bourse (c'est-à-dire du 9 octobre au 13 octobre). Tous les investisseurs, y compris les Investisseurs Stratégiques, EDF Pulse Croissance Holding et le Fonds Ecotechnologies, ainsi que les investisseurs institutionnels, souscriront au prix déterminé dans le cadre de la construction accélérée du livre d'ordres.

La Société annoncera les résultats de l'offre et le nombre final d'actions nouvelles émises dans le cadre de l'Offre dès que possible par communiqué de presse.

Les nouvelles actions porteront jouissance courante, donneront droit, dès leur émission, à toutes les distributions décidées par la Société à compter de cette date et seront admises à la négociation sur Euronext sous le même code ISIN FR0011742329 - MCPHY le 16 octobre 2020.

Les engagements de souscription des Investisseurs Stratégiques prévoient la nomination au Conseil d'administration de la Société de Jillian Evanko comme représentante de Chart Industries et d'un représentant de Technip Energies. Ces nominations seront proposées pour approbation à la prochaine Assemblée générale des actionnaires qui se tiendra au plus tard le 31 janvier 2021. EDF Pulse Croissance Holding et le Fonds Ecotechnologies géré par Bpifrance Investissement, ainsi que les Investisseurs Stratégiques, se sont engagés à voter en faveur des résolutions correspondantes. Dans l'intervalle, ces représentants seront invités aux réunions du Conseil d'administration.