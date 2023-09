McPhy met en service la première station de distribution d'hydrogène bas-carbone de grande capacité pour Brétéché en Vendée

(Boursier.com) — McPhy Energy, spécialiste des équipements de production et de distribution d'hydrogène bas-carbone (électrolyseurs et stations de recharge), annonce l'inauguration et la mise en service d'une station hydrogène Dual Pressure pour Brétéché, distributeur de produits pétroliers et filiale du premier réseau pétrolier indépendant national, AVIA France.

Dotée d'une capacité de distribution pouvant aller jusqu'à une tonne d'hydrogène par jour, la station McFilling Dual Pressure est composée d'un bloc de compression et d'une borne de distribution véhicule léger pouvant alimenter des véhicules de 350 et 700 bar. Il s'agit du premier projet de distribution hydrogène de Brétéché.

Ce nouveau partenariat confirme la capacité de McPhy à fournir des solutions adaptées à la demande des différents segments du marché de la mobilité.

Jean-Baptiste Lucas, Directeur Général de McPhy, commente : "Nous sommes très heureux d'accompagner Brétéché qui s'engage dans le développement de la mobilité hydrogène. Il s'agit d'un premier pas vers l'objectif fixé par l'Union européenne d'une station hydrogène tous les 200 km d'ici 2030."