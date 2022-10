McPhy : logique ?

(Boursier.com) — Le groupe McPhy grimpe sur les 12 euros ce mercredi, en hausse de 1,5%, alors que le groupe a signé un contrat de maintenance d'une durée de 8 ans avec Siemens Energy, agissant en qualité de constructeur et d'exploitant du projet de Centrale Électrique de l'Ouest Guyanais.

En vertu de cet accord et à compter de 2024, les équipes de McPhy géreront la maintenance des équipements qui assurent la production d'hydrogène ainsi que la fourniture des pièces de remplacement et des services au site. McPhy assurera une garantie de disponibilité et d'efficacité énergétique de l'électrolyseur.

Associant un électrolyseur grande puissance, Augmented McLyzer 16 MW, fourni par McPhy, un parc solaire photovoltaïque, une unité de stockage hydrogène et des piles à combustible de forte puissance, la Centrale Électrique de l'Ouest Guyanais produira de l'hydrogène ensuite stocké sous pression dans des réservoirs. Cet hydrogène sera recombiné avec l'oxygène de l'air au sein de piles à combustible pour produire de l'électricité non polluante 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le site assurera ainsi l'approvisionnement en électricité de 10.000 foyers en Guyane à un coût jugé compétitif par rapport aux centrales thermiques du territoire.

Portzamparc parle d'une "annonce logique"..."Le principal catalyseur sur le titre reste la finalisation de gros contrats de vente d'équipements, notamment sur des électrolyseurs de grande capacité" souligne l'analyste qui reste à l'achat sur le dossier.