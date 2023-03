McPhy : les résultats 2022 souffrent de l'accélération des investissements

(Boursier.com) — McPhy a dégagé l'an dernier un EBITDA de -36,8 ME, dans la fourchette basse des prévisions (de -34 à -37 ME). Le résultat opérationnel atteint -38,4 ME après -23,5 ME en 2021. Le résultat net est une perte de -38,2 ME, comparé à -23,6 ME en 2021. McPhy avait précédemment publié un chiffre d'affaires 2022 en croissance de +22% à 16,1 ME.

Le spécialiste des équipements de production et distribution d'hydrogène a vu ses charges de personnel progresser d'environ 6 ME au cours de l'année 2022, conséquence du recrutement de 85 nouveaux salariés, et s'établissent à 17,7 ME. Les autres charges externes représentent 21,1 ME en nette augmentation du fait de l'engagement du Groupe dans sa structuration et son développement en matière industrielle, d'ingénierie et de R&D (prestations de sous-traitance, frais de prospection, expertise technique).

La consommation nette de trésorerie s'est élevée à -41,7 ME au cours de l'exercice 2022 et le groupe disposait d'une trésorerie de 135,5 ME au 31 décembre 2022. Le niveau de son backlog et la poursuite de la montée en puissance du marché de l'hydrogène, permettent à McPhy d'anticiper une nouvelle année de croissance soutenue en 2023.

Au 31 décembre 2022, McPhy affichait un portefeuille de projets signés, commissionnés et/ou en cours d'exécution représentant en cumulé 45 MW pour la fourniture d'électrolyseurs et 40 stations.

Les travaux pour la mise en service de la future usine d'électrolyseurs à Belfort ont déjà commencé, avec un démarrage prévu à partir du 1er semestre 2024, suivi d'une montée en charge progressive dans le but d'atteindre une capacité annuelle de production de 1 GW. Le montant des investissements dédiés à la Gigafactory devrait se situer autour de 25 ME sur l'exercice 2023.