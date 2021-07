McPhy : le chiffre d'affaires du 1er semestre 2021 ressort à 5,2 ME

McPhy : le chiffre d'affaires du 1er semestre 2021 ressort à 5,2 ME









Crédit photo © Société McPhy

(Boursier.com) — McPhy , spécialiste des équipements de production et distribution d'hydrogène zéro-carbone (électrolyseurs et stations de recharge), annonce aujourd'hui ses résultats du premier semestre 2021. Le chiffre d'affaires du 1er semestre 2021 ressort à 5,2 ME, stable par rapport au 1er semestre 2020. La trésorerie était de 185 ME au 30 juin 2021.

Luc Poyer, Président du Conseil d'Administration et Directeur Général de McPhy, déclare : "McPhy évolue dans un marché où les projets changent progressivement d'échelle, portés par le Green deal européen et la Stratégie Nationale Hydrogène. Le Groupe est particulièrement bien positionné avec des équipements conçus pour répondre aux attentes des deux segments de marché au coeur de cette transformation : l'industrie et la mobilité. Afin de se préparer à une accélération de sa croissance, McPhy, fort de ses choix technologiques et à l'écoute de ses clients, intensifie ses efforts d'industrialisation et renforce ses équipes dans ses trois pays d'implantation conformément à sa stratégie."