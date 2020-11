McPhy intègre le MSCI Smallcaps Index

McPhy intègre le MSCI Smallcaps Index









Crédit photo © Société McPhy

(Boursier.com) — McPhy annonce que, suite à la révision trimestrielle des indices de MSCI, la société cotée intégrera l'indice MSCI World Small Cap.

L'indice MSCI World Small Cap rassemble les petites capitalisations de 23 pays des marchés développés parmi les plus liquides et les plus performantes de la bourse, et représente environ 14% de la capitalisation boursière ajustée du flottant dans chaque pays.

La société salue la décision de MSCI qui reflète l'amélioration significative de la capitalisation boursière et de la liquidité du titre McPhy au cours de ces derniers mois.

Cette décision prendra effet à compter du 30 novembre 2020 à l'ouverture des marchés.

Prochaine publication : Chiffre d'affaires 2020, le 26 janvier 2021, après clôture des marchés.