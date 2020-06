McPhy : installe à distance une ligne hydrogène pour le groupe industriel Diax

McPhy : installe à distance une ligne hydrogène pour le groupe industriel Diax









Crédit photo © Société McPhy

(Boursier.com) — McPhy, spécialiste des équipements de production et de distribution d'hydrogène, annonce l'installation et la mise en service à distance d'une ligne complète Piel (générateurs d'hydrogène et oxygène et leurs auxiliaires) pour le groupe industriel Diax, l'un des leaders mondiaux des outils diamantés sur le marché des Balkans et en Europe de l'Est.

Laurent Carme, Directeur Général de McPhy, explique : La concrétisation de ce projet démontre la parfaite adéquation du nouveau design de notre ligne d'équipements Piel à l'industrie légère et confirme le déploiement constant de cette gamme à l'international avec un parc de 3000 équipements répartis partout dans le monde. Ce nouveau succès commercial illustre également l'engagement croissant de l'industrie légère dans la lutte contre le changement climatique. En produisant leur hydrogène propre sur site, les entreprises industrielles assurent à la fois la décarbonation de leurs procédés, la maitrise de leurs coûts et leur indépendance énergétique. Enfin, il s'agit d'une mise en service qui a pu s'effectuer à distance grâce aux modules digitaux de supervision intégrés au nouveau design Piel . Le dirigeant poursuit : Cette digitalisation de nos équipements est particulièrement utile dans le contexte sanitaire actuel, mais répond également à une exigence forte des groupes industriels qui souhaitent obtenir, en temps réel, une lecture et une analyse de leurs données de production, ou encore planifier des opérations de maintenance préventive, et ainsi gagner en flexibilité et en productivité. En parallèle des projets multi-mégawatts, les installations Piel constituent un réservoir de croissance solide pour McPhy et des solutions économiques tangibles de réduction de la pollution pour les entreprises industrielles soucieuses de leur environnement et engagées dans l'énergie zéro-carbone .

Dans le contexte de l'épidémie de Covid-19, l'installation et le démarrage des produits Piel ont pu être intégralement effectués à distance. L'opération, finalisée fin avril, a été rendue possible par des modules digitaux de supervision intégrés aux équipements McPhy, qui permettent de collecter des données "machine" en temps réel, ou d'interagir à distance avec les équipements, pour réaliser par exemple des opérations de maintenance préventive ou curative. Les équipes McPhy ont ainsi pu opérer et superviser rapidement et à distance le démarrage de la chaîne d'équipements. Au-delà de la maintenance préventive ou corrective sur la chaîne de production, la digitalisation des équipements Piel permet des gains de temps en déplacements et en réactivité, et assure à l'entreprise Diax plus de flexibilité, tout en améliorant drastiquement l'efficacité et la rentabilité de leur système de production d'hydrogène.