McPhy : inauguration d'une station hydrogène au Mans

Crédit photo © Société McPhy

(Boursier.com) — McPhy, spécialiste des équipements de production et distribution d'hydrogène zéro-carbone, a été sélectionné par Total pour équiper, aux côtés d'autres partenaires, la station hydrogène du Mans annoncée par voie de communiqué de presse le 09 avril dernier et inaugurée hier, le 08 juillet 2020.

McPhy a installé et mis en service la station McFilling 20-350 (ou "Starter Kit") en mars 2020 dans le cadre de ce projet hydrogène manceau.

Déjà sélectionnée pour équiper de nombreux projets dans les territoires, la station hydrogène McFilling 20-350 permet d'offrir une solution de recharge aux véhicules avec une pression de 350 bar, ainsi qu'une solution de recharge partielle (allant jusqu'à 60%) aux véhicules nécessitant une pression de 700 bar. Cette station permettra également d'alimenter le premier bus hydrogène testé par la métropole du Mans.

L'hydrogène assure une réduction significative de la pollution du secteur du transport, ce carburant ne rejetant pas de particules polluantes ni de CO2 dans l'atmosphère. Le temps de recharge rapide et l'autonomie des véhicules hydrogène, similaire aux moteurs thermiques, leur assurent également un usage professionnel.

Ce projet est, depuis avril, comptabilisé dans les 30 stations en référence pour McPhy et participe à l'essor d'une mobilité plus sobre en carbone dans les territoires.

