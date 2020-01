McPhy : hausse de 43% des revenus en 2019

McPhy : hausse de 43% des revenus en 2019









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de McPhy enregistre une hausse de +43% et s'élève à 11,4 ME contre 8 ME en 2018.

Cette croissance est portée par les concrétisations et les prises de plusieurs commandes tant pour les plateformes d'électrolyse que pour les stations de production et de distribution d'hydrogène, en France et à l'international.

En 2019, McPhy a poursuivi sa montée en puissance et la consolidation de son avance technologique sur ses marchés clés.

La société a également renforcé ses fonds propres et dispose, au 31 décembre 2019, d'une trésorerie de 13 ME, suite notamment au succès de l'augmentation de capital par placement privé de près de 7 ME réalisée en novembre dernier. Cette opération permet à McPhy d'accélérer sa stratégie de développement ainsi que le déploiement de ses activités à l'international.