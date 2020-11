McPhy : grimpe après les annonces

Crédit photo © Société McPhy

(Boursier.com) — McPhy grimpe de 9% ce jeudi à 33,60 euros, alors que suite à la révision trimestrielle des indices de MSCI, la société intégrera l'indice MSCI World Small Cap. L'indice MSCI World Small Cap rassemble les petites capitalisations de 23 pays des marchés développés parmi les plus liquides et les plus performantes de la bourse, et représente environ 14% de la capitalisation boursière ajustée du flottant dans chaque pays.

La société a salué la décision de MSCI qui reflète l'amélioration significative de la capitalisation boursière et de la liquidité du titre McPhy au cours de ces derniers mois.

Cette décision prendra effet à compter du 30 novembre 2020 à l'ouverture des marchés.

L'Allemagne à l'honneur

"La européenne (>35 milliards d'euros d'investissements annoncés dans le cadre de plan de relance) du marché de l'hydrogène se confirme, à travers ce projet majeur" commente Portzamparc qui rappelle que Hynamics est au capital (14,1%) de Mcphy, même si cela n'assure pas pour autant au français le gain de ce contrat. "Christelle Rouillé, CEO d'Hynamics, nous avait déjà indiqué que la solution la plus pertinente techniquement et économiquement sur chaque projet était retenue... Cependant, le positionnement historique de Mcphy en Allemagne, sa première référence majeure sur des gros projets et le faible nombre d'acteurs capables de répondre à un tel appel d'offres en font un favori" conclut l'analyste qui reste à 'conserver' sur le dossier.