McPhy grimpe, analyste en soutien

McPhy grimpe, analyste en soutien









Crédit photo © Société McPhy

(Boursier.com) — McPhy pointe dans les premières positions du SRD ce vendredi à la faveur d'un gain de 2% à 29,2 euros. Le spécialiste des équipements de production et distribution d'hydrogène zéro-carbone est soutenu par une note de Berenberg qui a initié le suivi de la valeur avec un avis 'acheter' et une cible de 35 euros. Le broker estime que le groupe devrait bénéficier de l'"énorme" potentiel de croissance du marché de l'hydrogène tandis que la faiblesse récente de l'action offre une opportunité d'achat. L'offre technologique est solide, le bilan est entièrement financé, tandis que les partenariats et l'exposition à des projets potentiellement transformateurs rendent les perspectives favorables, souligne l'analyste.