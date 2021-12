McPhy : flambe après un contrat historique

(Boursier.com) — En tête du SBF120, McPhy se distingue en ce début de séance avec un gain de plus de 6% à 20,9 euros. Le spécialiste des équipements de production et distribution d'hydrogène zéro-carbone (électrolyseurs et stations de recharge) a été sélectionné comme fournisseur privilégié pour équiper, à Sines au Portugal, le projet GreenH2Atlantic d'une plateforme d'électrolyse de 100 MW. Les conditions générales ont été négociées et l'accord de fourniture devrait être finalisé au cours du premier semestre 2022. L'électrolyseur sera composé de modules de 8 MW et l'hydrogène produit sera utilisé dans l'industrie (raffinerie) ou injecté dans le réseau de gaz.

A la suite de cette annonce, Portzamparc rehausse sa cible de 26,1 à 28,3 euros et réitère son avis 'acheter'. Pour Mcphy, ce contrat majeur (le plus gros de son histoire) représente plusieurs dizaines de millions d'euros (plus de 60 ME selon l'analyste) et constitue une référence majeure alors que ce type de méga-projet est appelé à se multiplier. Pour Bryan Garnier, ce contrat est plus que bienvenu après une année difficile pour McPhy (avertissement sur résultats, départ de Laurent Carme...). Le titre devrait retrouver une dynamique positive et commencer à rattraper ses pairs en termes de valorisation, selon le courtier.