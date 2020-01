McPhy flambe après les annonces

Crédit photo © Société McPhy

(Boursier.com) — McPhy flambe de 13% à 4,50 euros ce mercredi, alors que le spécialiste des équipements de production et distribution d'hydrogène a annoncé avoir été sélectionné pour équiper la première unité de production d'hydrogène zéro-carbone à cette échelle en Europe.

Conçue, fabriquée et intégrée par McPhy, la plateforme de production d'hydrogène de 20 MW est équipée de sa technologie d'électrolyse innovante "Augmented McLyzer". Chaque année, 3.000 tonnes d'hydrogène propre seront ainsi produites par électrolyse à partir d'électricité verte, et utilisées pour produire du bio-méthanol, contribuant à réduire les émissions de CO2, jusqu'à 27.000 tonnes par an.

Ce projet, initié par Nouryon, un leader mondial de la chimie de spécialité, et Gasunie, société d'infrastructure gazière, est pionnier parmi les initiatives industrielles ayant pour objectif de réduire les émissions de carbone grâce à l'hydrogène.

Revue technologique

A l'issue d'une revue technologique conduite par Nouryon, la technologie innovante d'électrolyse "Augmented McLyzer" de McPhy a été choisie pour être la pierre angulaire de ce projet industriel majeur.

La technologie "Augmented McLyzer" est une combinaison unique entre l'électrolyse alcaline haute pression 30 bar de McPhy et les électrodes avancées (haute densité de courant), spécialement conçues pour les plateformes de très grande capacité (multi-MW). Il s'agit actuellement de la technologie la plus mature et la plus robuste, reconnue parmi les leaders du marché comme l'une des plus prometteuses en termes de futurs développements.

McPhy participera à la phase de pré-ingénierie puis à l'ingénierie de détail, la production et la mise en service de la plateforme d'électrolyse.

Position stratégique validée

"Ce succès auprès d'industriels reconnus (Nouryon gère plus d'1GW d'électrolyse au sein de ses plateformes chimiques) valide le positionnement stratégique (focus sur les gros projets) et technologique (électrolyse alcaline haute pression 30 bar Mcphy + électrodes haute densité de courant De Nora) de Mcphy et servira de référence" commente Portzamparc.

"Nouryon étudie d'autres projets : une extension de cette unité de Delfzij de 20 à 60MW (FID attendue fin 2020), un projet de 250 MW sur le port de Rotterdam (FID attendue en 2022)... Par ailleurs nous identifions deux autres projets de plateformes >10MW qui pourraient être attribués selon nous en 2020 : en 'Power to Power' dans l'Énergie en Guyane et dans la Logistique en Belgique poursuit l'analyste qui conclut : "Nous confirmons notre recommandation 'Acheter' avec un objectif légèrement relevé de 4,88 à 4,95 euros... La croissance du groupe devrait être soutenue lors des prochains exercices".