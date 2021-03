McPhy : énorme ?

(Boursier.com) — McPhy , spécialiste des équipements de production et distribution d'hydrogène zéro-carbone (électrolyseurs et stations de recharge), annonce l'initiation de la couverture de son titre par Berenberg avec une étude intitulée 'Huge growth ahead' (énorme croissance à venir). Afin d'élargir sa couverture des valeurs de croissance dédiées à la transition énergétique, Berenberg a ainsi décidé d'initier le suivi du titre McPhy. Le titre est par ailleurs suivi par Gilbert Dupont / Groupe Société Générale, ainsi que Portzamparc / Groupe BNP Paribas, Bryan Garnier et Kepler Cheuvreux.