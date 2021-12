McPhy Energy : sur les 20 euros

(Boursier.com) — McPhy est stable sur les 20 euros ce mercredi, alors que le groupe a signé un accord de partenariat stratégique avec Hype, un groupe à l'avant-garde du déploiement d'infrastructures hydrogène pour les solutions de mobilité urbaine zéro émission en France et en Europe.

Acteur clé de la structuration de la mobilité hydrogène légère et lourde, Hype s'appuie sur un 1er marché immédiatement pertinent pour l'hydrogène -le taxi urbain- afin de déployer un réseau de production et distribution d'hydrogène vert ouvert à toutes les autres formes de mobilité urbaine : véhicules utilitaires, bus, poids lourds, etc... Opérant directement la plus grande flotte de taxis à hydrogène au monde, qui devrait dépasser les 700 véhicules courant 2022, l'ambition de Hype est de déployer en Ile-de-France, 10.000 taxis hydrogène et 20 stations grande capacité pour les JO de Paris 2024 ; et de s'implanter dans 15 autres villes à travers le monde, sur des zones cibles comme l'Espagne, le Portugal, l'Italie, la Belgique ou le Royaume-Uni d'ici fin 2024. Ce plan de croissance devrait représenter fin 2025, un total d'environ 40.000 véhicules en usage taxi et près de 100 stations ; et bénéficie du soutien d'actionnaires de premier ordre, dont notamment la Banque des Territoires (CDC).

L'accord stratégique conclu entre McPhy et Hype s'inscrit dans ce plan de développement, et intègre des volets commerciaux, technologiques et financiers. La coopération entre les deux groupes se matérialisera en 2022 par des commandes fermes pour la fourniture à Hype d'un électrolyseur alcalin de 2 à 4 MW et d'une station 800 kg/ jour.

Avec un potentiel de commandes de 50 stations et de 15 à 25 mégawatts d'ici fin 2025, cette coopération ouvre de nombreuses opportunités à moyen terme. Ces premières commandes pourraient être suivies, sous réserve de confirmation de subventions spécifiques demandées par Hype en 2021, de commandes additionnelles courant 2023, portant sur un nouvel électrolyseur multi-mégawatts et cinq stations supplémentaires de grande capacité.

Dans le cadre de cet accord, McPhy serait également désigné comme partenaire privilégié pour la fourniture 15 à 25 MW d'électrolyse alcaline. Un accord similaire de co-exclusivité, à parité sur la fourniture de stations de grande capacité, a été également conclu entre Hype et la société HRS.

En complément de leur collaboration commerciale, McPhy accèdera aux données collectées par les véhicules Hype, afin d'optimiser son offre de stations et d'électrolyseurs. Ce partenariat technologique est axé sur la mutualisation des expertises, dans une logique de standardisation des équipements, d'amélioration des performances techniques et d'accroissement de leur compétitivité économique.

Opérateur de référence

Afin de renforcer sa coopération, McPhy souscrira à la date de formalisation de la commande ferme visée ci-dessus, un montant de 12 millions d'euros en obligations convertibles Hype, qui porteront intérêt à 4,5% l'an et seront remboursables au bout de 9 ans à compter de leur souscription. Ces obligations pourront être converties en actions Hype, avant leur date de maturité, sous certaines conditions et dans des cas limitatifs, incluant un changement de contrôle, une introduction en bourse ou une émission d'actions supérieure à 10 millions d'euros.

A travers cette opération, McPhy noue un partenariat avec un opérateur de référence de la mobilité urbaine zéro émission. Les stations prévues dans le cadre de ce partenariat seront produites dans le nouveau site de production dédié aux stations hydrogène de McPhy, qui sera opérationnel courant 2022 à Grenoble.

"Un contrat significatif pour Mcphy, qui représente pour la partie à signer en 2022 entre 4,5 et 6 ME de commandes et entre 12 et 18 ME selon nous pour la partie à signer en 2023, en fonction de la capacité des stations et de l'électrolyseur" commente Portzamparc qui souligne que le potentiel du contrat cadre est encore bien supérieur (entre 100 et 130 ME selon la taille des stations et des électrolyseurs). "Nous relevons légèrement nos anticipations de prises de commandes sur les stations sur la période 2023-2026, portant notre objectif de cours à 26,1 euros vs 23,9 euros précédemment" conclut l'analyste.