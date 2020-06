McPhy Energy : sélectionné pour équiper le projet Zero Emission Valley

McPhy Energy : sélectionné pour équiper le projet Zero Emission Valley









(Boursier.com) — McPhy Energy a été sélectionné par Hympulsion, la société qui déploie le projet, pour équiper le plus grand programme de déploiement de mobilité hydrogène zéro-émission en France et l'un des plus ambitieux au niveau européen : Zero Emission Valley. L'envergure du projet contribue fortement à l'industrialisation de la filière hydrogène et à la réduction de ses coûts, et ainsi au renforcement de la compétitivité des énergies propres par rapport aux énergies fossiles. Il s'agit d'une véritable première dont le succès est lié à la coordination d'acteurs majeurs du secteur public et privé autour de projets structurants pour le développement industriel et économique des territoires , explique Laurent Carme, Directeur Général de McPhy.

11 ME de chiffre d'affaires

Les 3 groupes McPhy, Atawey et TSM ont décidé d'unir leurs atouts au sein d'un groupement conjoint et solidaire : "MAT". Sélectionné dans le cadre d'un appel offres dédié selon des critères technico-économiques rigoureux, le groupement formé par McPhy (mandataire), Atawey et TSM assurera, selon le contrat cadre, la conception, fourniture et l'intégration de 14 stations hydrogène sur les 19 stations à pourvoir, dont 5 en tranche ferme. Les phases suivantes du contrat cadre MAT prévoient le déploiement additionnel de 9 stations et de plusieurs électrolyseurs, qui assureront la production d'hydrogène zéro-carbone sur site.

Au sein du groupement, les technologies McPhy équiperont 5 stations hydrogène grande capacité (McFilling 400/800 kg/ jour évolutives, compatibles électrolyse et connexion gaz) alliant compacité, modularité, et haut niveau de performance, et plusieurs électrolyseurs nouvelle génération, fruits d'une recherche & innovation de premier plan. Le contrat cadre prévoit le déploiement de trois stations McFilling en tranche ferme, et la mise en oeuvre de 2 stations et plusieurs électrolyseurs de technologies McPhy en tranche additionnelle.

Dans sa globalité, le projet ZEV représente plus de 11 ME de chiffre d'affaires pour McPhy, confirmant l'excellente dynamique commerciale du Groupe.

ZEV, un projet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

Initié par la Région Auvergne-Rhône-Alpes et bénéficiant du soutien de l'Union Européenne, le projet Zero Emission Valley (ZEV) se distingue par son ampleur, son caractère innovant et également la qualité du partenariat qu'il tisse entre les acteurs du secteur public et privé. Avec un plan visant au déploiement, d'ici fin 2023, de 1200 véhicules à pile combustible zéro-émission, 20 stations hydrogènes, la région Auvergne-Rhône-Alpes se fait pionnière dans la mobilité hydrogène en France. Elle devient l'un des premiers territoires neutres en carbone au niveau européen, tout en participant à la création de modèles rentables et duplicables à l'échelle européenne.

Le projet ZEV répond à un triple enjeu, environnemental, industriel et économique :

- Lutter contre le réchauffement climatique et contribuer à la préservation de la santé publique

- Réindustrialiser les territoires et participer à la création de valeur au coeur des régions

- Créer des emplois qualifiés au sein d'une filière en plein essor.

D'une ampleur sans précédent dans l'Hexagone, le déploiement synchronisé des véhicules et de l'infrastructure de recharge sera opéré par la société Hympulsion ayant pour actionnaires la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Engie, Michelin, la Banque des Territoires et le Crédit Agricole à travers les 5 Caisses régionales de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.