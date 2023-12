McPhy Energy renouvelle une ligne de financement en fonds propres avec Vester Finance

(Boursier.com) — McPhy Energy met en place une nouvelle ligne de financement en fonds propres avec Vester Finance sous la forme d'un PACEO, limité à un maximum de 14,6% de son capital. "Assurer notre visibilité financière est un facteur clé de notre développement. Parmi nos options de financement considérées, nous avons choisi de réitérer une equity line, déjà réalisée avec succès dans le passé aux côtés du dirigeant de Vester Finance, car celle-ci renforce nos fonds propres en nous permettant d'ajuster son utilisation selon nos besoins réels, grâce à sa flexibilité. Cette opération, ainsi que l'entrée en négociations exclusives avec Atawey en vue de la cession de notre activité stations, viennent renforcer notre plan de financement", indique Jean-Baptiste Lucas, Directeur Général de McPhy.

Conformément aux termes de l'accord signé ce 19 décembre, Vester Finance s'est engagé à souscrire un maximum de 4,8 millions d'actions de la société, représentant jusqu'à 14,6% du capital social, à sa propre initiative, sur une période maximale de 24 mois, sous réserve de certaines conditions contractuelles usuelles.

Les actions seront émises sur la base d'une moyenne des cours de bourse précédant chaque émission3, diminuée d'une décote maximale de 5%, conformément aux règles de prix et de plafond fixées par l'Assemblée Générale. Vester Finance percevra une commission variable de 2%.

La société s'est engagée sur une utilisation minimale de la ligne de financement à hauteur de 2 millions d'euros, correspondant, au cours actuel, à une dilution de l'ordre de 2%, au-delà de laquelle la Société aura la possibilité de suspendre ou de mettre fin à cet accord à tout moment et sans frais.

Dans l'hypothèse d'une utilisation en totalité de cette ligne de financement, un actionnaire détenant 1% du capital avant sa mise en place, verrait sa participation passer à 0,854% du capital sur une base non diluée et 0,851% du capital social sur une base diluée. Sur la base du cours actuel, le montant total du financement net représenterait 16,4 ME.