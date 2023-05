McPhy Energy présente le descriptif du programme de rachat par la société de ses propres actions

(Boursier.com) — McPhy Energy, spécialiste des équipements de production et distribution d'hydrogène bas-carbone (électrolyseurs et stations de recharge), présente le descriptif du programme de rachat par la société de ses propres actions, établi en application des dispositions des articles 241-1 et 241-2 du Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers qui sera soumis à l'autorisation de l'assemblée générale des actionnaires du 24 mai 2023.

La mise en oeuvre du Programme s'inscrit dans le cadre, notamment, des articles L. 22-10-62 et suivants du Code de commerce, du règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché et des articles 241-1 à 241-7 du Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers.

Au 30 avril 2023, l'intégralité des actions auto-détenues par la société (soit 78.461 actions, représentant 0,28% de son capital social) étaient détenues dans le cadre du contrat de liquidité et ainsi toutes affectées à l'objectif d'animation du marché.

La société n'a pas recours à l'utilisation de produits dérivés pour le rachat de ses propres actions.

Il est précisé que les opérations effectuées dans le cadre du programme de rachat en vigueur à ce jour sont détaillées dans le Document d'enregistrement universel 2022 de la ociété (paragraphe 7.5.2).